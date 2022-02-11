Suluova Belediyesi’nden atık giysi toplama kutuları ile ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suluova Belediyesi’nden atık giysi toplama kutuları ile ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek

İHA

Çevre dostu projeleri hayata geçiren Suluova Belediyesi, ilçe genelinde erişimi kolay olan noktalara atık giysi toplama kutusu yerleştirdi.

Suluova Belediyesi’nden atık giysi toplama kutuları ile ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek

Çevre dostu projeleri hayata geçiren Suluova Belediyesi, ilçe genelinde erişimi kolay olan noktalara atık giysi toplama kutusu yerleştirdi.
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, kullanılmış giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerinin 30 farklı noktaya kurulan atık giysi toplama kutusuna atarak çevreye ve ekonomiye destek olunabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Sıfır Atık Projesi’nin önemine değinen Fatih Üçok, tekstil atıklarının dünyayı en çok kirleten sektörlerde petrol endüstrisinden sonra ikinci sırada yer aldığını anlatı. Çözünebilir maddelerden üretilmeyen bir tekstil ürününün doğada 200 seneye kadar kalabildiğine dikkat çekti.
Tekstil atıklarının çöpe ve doğaya karışmasını önleneceğine işaret eden Üçok, “Atık giysi toplama kutularıyla hemşerilerimizin de desteğiyle tekstil atığını geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. Suluova’mızın geleceğine hep beraber sahip çıkarak yarınlarımıza temiz bir dünya bırakacağız. Bu konuda bizlere her zaman destek olan hemşerilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasyalı Şeker nine 120 yaşında vefat etti
YEREL HABERLER Amasyalı Şeker nine 120 yaşında vefat etti
Eren Bulut: “Hedefim ampute milli takımında oynamak” Önder Karaveli ve Josef de Souza’nın gönderdiği forma Eren’e ulaştı
YEREL HABERLER Eren Bulut: “Hedefim ampute milli takımında ...
Amasya’dan İdlib’e 3 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Amasya’dan İdlib’e 3 tır yardım malzemesi gönderildi
3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gören Şeker nine, 120 yaşında hayata veda etti
YEREL HABERLER 3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gören Şeker nine, 120 ...
Amasya’da ‘Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali’ düzenlenecek Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Gençlerimiz Derya Uluğ’u istediler. Onlar ne isterse biz yaparız”
YEREL HABERLER Amasya’da ‘Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali’ ...
Vali Masatlı: “Suluova’nın potansiyelini üretime ve istihdama dönüştürerek hak ettiği noktaya getirmeliyiz”
YEREL HABERLER Vali Masatlı: “Suluova’nın potansiyelini üretime ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.