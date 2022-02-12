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Henüz bir aylık evliydiler, aşkı Gazi Serkan’ın eli, ayağı oldu

İHA

Henüz bir aylık evliydiler, aşkı Gazi Serkan’ın eli, ayağı oldu

Gençlik aşkı Fatmanur ile evlenmesinden bir ay sonra operasyonda EYP patlaması sonucu sağ bacağını ve kolunu feda eden Gazi Serkan Güney, zorlu günleri "Serkan’ın eli, ayağı olurum" diyen eşinin desteğiyle aştı.
6 yıl önce memleketi Amasya’nın Taşova ilçesinde dillere destan bir düğünle dünya evine giren birbirlerine deliler gibi aşık Güney çifti, bir ay sonra hayatlarının en zor gününü yaşadı. 1 Eylül 2016’da Bitlis Tatvan’da operasyonda teröristlerin döşediği EYP’nin patlaması sonucu 17 kişilik timdeki Uzman Çavuş Serkan Güney, sağ ayağını diz üstünden, sağ kolunu da dirseğinden kaybetti. Önce hayata tutunan, ardından zorlu tedavi sürecinin ardından eşinin ve ailesinin desteğiyle moral bulup protez yardımıyla adımlar atıp yürüyen 27 yaşındaki Güney, “Yemeğimin yedirilmesini, bakımımı her zaman eşim yaptı. Anneme, kardeşlerime yaptırmak istemedi. Sağ olsun her zaman destekçim oldu” dedi.
O günlerde zor bir duruma düştüğü için eşine kendisinden ayrılmayı düşünmesi durumunda kırılmayacağını söylediğini ancak aldığı yanıtla hayata daha da bağlandığını anlatan Güney, “Eşime, ‘gönül koymam, darılmam’ dedim. ‘Kesinlikle seni bırakmam. Sağ ayağın, sağ kolun olurum’ dedi. Bu sözlerle yanımda olması bana daha çok güç verdi” diye konuştu.
Patlamayı duyar duymaz gittiği hastanede acısını paylaşmaya çalışan görevlilere “Yeter ki yaşasın. Ben onun ayağı, kolu, bacağı olurum. Yeter ki nefes alsın’ dediğini hatırlatan Fatmanur Güney ise “Çok şükür yanımda, hayatta. Çok şükür oğlumuzla beraber mutluyuz” şeklinde konuştu.
Patlamadan 3 yıl sonra Kılıçarslan adlı oğulları dünyaya gelen çift, şimdi memleketlerinde mutlu bir hayat sürüyor. Sevgililer Günü olan 14 Şubat’ın aynı zamanda eşinin doğum günü olduğuna değinen Serkan Güney, bundan dolayı çifte sevinç yaşadıklarını söyledi. Eşine duyduğu sevgiyle birlikte vatan aşkının da öncelikleri arasında olduğunun altını çizen Güney, “Önce vatan aşkı. Vatan olmazsa aşk yaşayamazsınız. Aşkı hissedemezsiniz” ifadelerini kullandı.
Kentteki şehit aileleri ve gazilerle sürekli görüşen Güney çifti, ayrıca şehitliğe de ziyarette bulunarak vatan sevgisi uğruna canlarını feda eden şehitlerin mezarların başında dua etti.

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