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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arkadaşları, Eren için maçta bir dakikalığına tek ayak üstünde durdu

İHA

Arkadaşları, Eren için maçta bir dakikalığına tek ayak üstünde durdu

Amasya’da tren kazasında sağ ayağını kaybeden genç futbolcu Eren Bulut’un takım arkadaşları ve rakipleri, çıktıkları ilk maçta bir dakikalığına tek ayak üstünde durup genç oyuncunun durumuna dikkat çektiler.
Amasya İl Özel İdarespor U16 Takımı, Amasyaspor karşında sezonun ilk maçına 5 numaralı formayı giyen Eren’siz çıktı. Müsabakanın 5. dakikasında her iki takım oyuncuları, bir dakika boyunca sağ ayaklarını kaldırıp tek ayaklarının üstünde durarak Eren’e olan sevgilerini gösterdiler.

“Benim içi oynadılar”
Bu maç için aylar öncesinden antrenmanlar yapıp hazırlanmasına rağmen 14 Ocak'ta kaza geçiren Eren Bulut, yeşil sahada mücadele eden arkadaşlarını evinden cep telefonu aracılığıyla izledi. Maçı heyecanla takip eden 15 yaşındaki Bulut, “Benim için oynadılar. Çok mutlu oldum. Çok sevdiğim arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
30 galip geldikleri karşılaşmada attıkları golleri Eren’e hediye eden Hamdi Mert, Mehmet Akif Öz ve Arda Cırıkçı şampiyon olmayı hedeflediklerini söylediler.

Forması emekli edildi
Ampute Futbol Milli Takımı'na girmeyi hedefleyen Eren Bulut’un başarıyla terlettiği 5 numaralı formasının emekliye edildiğini anlatan Amasya İl Özel İdarespor antrenörü Levent Hırçın ise talihsiz kazanın yaşandığı demir yolunun etrafının tel örgülerle kapatılmasından memnun olduklarını ifade etti.

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