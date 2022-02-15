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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık şişeler kadınların elinde sanat eserine ve terapiye dönüştü

İHA

Atık şişeler kadınların elinde sanat eserine ve terapiye dönüştü

Amasya’da resim eğitimi alan kadınlar atık şişeleri sanat eserine dönüştürdü. Terapi etkisi oluşturan kurslarda üstünü resimlerle süsledikleri şişeleri geri dönüşüme kazandıran kadınlar Sıfır Atık kampanyasına da destek oldu.
Amasya Halk Eğitimi Merkezi’nin düzenlediği sanat kursları her yaştan kadının ilgisini çekiyor. Aldıkları eğitimler sonrası tablolar yapan kadınlar hünerlerini sergilerken atık şişe, kağıt ve yumurta kabuklarını da muhteşem eserlerinin oluşmasında kullanıyorlar.
Dekoratif tablo kursunda 20’den 70’e kadar her yaş grubundan kursiyerlerinin bulunduğunu belirten usta öğretici Şükran Erol, “Atık şişeleri çöp olmaktan kurtulup sanat eserine dönüştürüyoruz” dedi.
Kursların kendileri için terapi etkisi oluşturduğunu anlatan 70 yaşındaki Fatma Aksu, yaptıkları eserleri satışa sunarak ev ekonomilerine de katkı sağladıklarını anlattı.
2 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle bu kursa geldiğini hatırlatan 2 çocuk annesi Serap Geçek, “Çocuklarım üniversiteye gidince evde yapacak bir şey kalmadı. Sanatla ilgilenip resim yapmak istedim. Burada ise çok üretkeniz. Atık gazete kağıtlarından bebekler, şişelerden süs eşyaları yapıyoruz. Çeşitli atıklardan tablolar yapıyoruz” diye konuştu.
Amasya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Özarslan ise sanat meraklılarını kurslara davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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