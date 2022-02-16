Ahşabı yakarak terapi oluyorlar Amasya’da kursiyerler ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor

Amasya’nın Taşova ilçesinde 2016 yılında kurulan Yerel Eylem Grubu(YEG) Derneği, usta öğretici eşliğinde Danişmendli Beyliği döneminde yapılan ve unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında olan ahşap yakma sanatını yaşatmaya çalışıyorlar.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen Taşova Yerel Eylem Grubu Derneği, 2022 yılı yıllık uygulama planı kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında “Ahşap Yakma Sanatı” düzenliyor. Düzenlenen kursa da stresten uzaklaşmak isteyen vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor ayrıca vatandaşlar hem öğreniyor hem de terapi oluyor.



“Öğrenmenin yaşı yok”

Ahşap yakma sanatına eskilerden beri merakı olduğunu söyleyen ve bu sanatın ayrıca terapi olduğunu vurgulayan Sebahattin Günaydın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Eskilerden beri buna böyle bir merakım vardı. Buraya geldim, şu anda 5 gündür performansımız var. Hocamızın gayretleri ve becerileri bizim gibi acemileri iyi yönlendirmesi sayesinde biz bu aşamaya kadar geldik. Şunu gördüm bunun tam bir terapi çalışması olduğunu insanların stresinin bir anda gittiğini, kafasının boşaldığını ben kısa zamanda gördüm umut ediyorum ki bunu ömrümün sonuna kadar yapmaya çalışacağım. Sonuç olarak şunu diyorum, öğrenmenin yaşı yok. Yeter ki azim ve irade” dedi.



“Yakarak sanata dönüştürüyoruz”

Taşova YEG Derneği Başkanı Kadir Aydoğan, “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nce desteklenen LEADER (Kırsal ekonominin kalkındırılması için faaliyetler arasındaki bağlantılar) tedbir kapsamında, projemizin kabulüyle faaliyetlerime başladık. Burada arkadaşlarımız özellikle fırsatı olan, yakma sanatıyla eğitim alıyorlar. Şu ana kadar yaptığımız çalışmaların oldukça verimli olduğunu gördük. Elde ettiğimiz ürünler şu anda elimizde gördüğünüz gibi henüz yeni başlamış olan arkadaşlarımızın çalışmaları. Burada yakarak, yaktığımız tabloları tahtada şekillendiriyoruz. Ve akabinde bu sanata dönüşüyor” diye konuştu.

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