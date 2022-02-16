Ahşabı yakarak terapi oluyorlar Amasya’da kursiyerler ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahşabı yakarak terapi oluyorlar Amasya’da kursiyerler ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor

İHA

Ahşabı yakarak terapi oluyorlar Amasya’da kursiyerler ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor

Amasya’nın Taşova ilçesinde 2016 yılında kurulan Yerel Eylem Grubu(YEG) Derneği, usta öğretici eşliğinde Danişmendli Beyliği döneminde yapılan ve unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında olan ahşap yakma sanatını yaşatmaya çalışıyorlar.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen Taşova Yerel Eylem Grubu Derneği, 2022 yılı yıllık uygulama planı kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında “Ahşap Yakma Sanatı” düzenliyor. Düzenlenen kursa da stresten uzaklaşmak isteyen vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor ayrıca vatandaşlar hem öğreniyor hem de terapi oluyor.

“Öğrenmenin yaşı yok”
Ahşap yakma sanatına eskilerden beri merakı olduğunu söyleyen ve bu sanatın ayrıca terapi olduğunu vurgulayan Sebahattin Günaydın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Eskilerden beri buna böyle bir merakım vardı. Buraya geldim, şu anda 5 gündür performansımız var. Hocamızın gayretleri ve becerileri bizim gibi acemileri iyi yönlendirmesi sayesinde biz bu aşamaya kadar geldik. Şunu gördüm bunun tam bir terapi çalışması olduğunu insanların stresinin bir anda gittiğini, kafasının boşaldığını ben kısa zamanda gördüm umut ediyorum ki bunu ömrümün sonuna kadar yapmaya çalışacağım. Sonuç olarak şunu diyorum, öğrenmenin yaşı yok. Yeter ki azim ve irade” dedi.

“Yakarak sanata dönüştürüyoruz”
Taşova YEG Derneği Başkanı Kadir Aydoğan, “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nce desteklenen LEADER (Kırsal ekonominin kalkındırılması için faaliyetler arasındaki bağlantılar) tedbir kapsamında, projemizin kabulüyle faaliyetlerime başladık. Burada arkadaşlarımız özellikle fırsatı olan, yakma sanatıyla eğitim alıyorlar. Şu ana kadar yaptığımız çalışmaların oldukça verimli olduğunu gördük. Elde ettiğimiz ürünler şu anda elimizde gördüğünüz gibi henüz yeni başlamış olan arkadaşlarımızın çalışmaları. Burada yakarak, yaktığımız tabloları tahtada şekillendiriyoruz. Ve akabinde bu sanata dönüşüyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya Valisi Masatlı: "Merzifon OSB'de istihdam hedefi 9 bin"
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı: "Merzifon OSB'de istihdam ...
Atık şişeler kadınların elinde sanat eserine ve terapiye dönüştü
YEREL HABERLER Atık şişeler kadınların elinde sanat eserine ve ...
Başkan Öztürk, sanayi esnafının yanında
YEREL HABERLER Başkan Öztürk, sanayi esnafının yanında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.