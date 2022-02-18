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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

`Cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu´ yalanıyla 130 bin TL dolandırıldı

DHA

`Cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu´ yalanıyla 130 bin TL dolandırıldı


Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da Mediha Koç (70), telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtarak, `Cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu, paraları incelememiz gerekiyor´ diyen Seymen Ş.´ye (20), 130 bin TL ile ziynet eşyalarını kaptırdı. Seymen Ş. polisin takibi sonucu Yozgat´ta yakalanırken, ele geçirilen para ve ziynet eşyaları da sahibine teslim edildi.
Eşi 8 ay önce vefat eden 5 çocuk annesi Mediha Koç´u telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, `Cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu, paraları incelememiz gerekiyor´ dedi. Görüşme sonrası Koç, eve gelip kendisine `gizli polisim´ diyen kişiye, eşinden kalan emekli parasını ve ziynet eşyalarını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Mediha Koç, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin Seymen Ş. (20) olduğunu tespit etti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibiyle Seymen Ş., Yozgat´ın Sorgun ilçesinde para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgusu için Amasya´ya getirildi.
ELİMLE BÜTÜN PARAMI VERDİM
Para ve ziynet eşyalarını polislerden teslim alan Mediha Koç, ekiplere teşekkür etti. Yaşadıklarını anlatan Koç, "Telefonda bana `nüfus kâğıdın kaybolmuş, cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu, paraları incelememiz gerekiyor´ dedi. Kafam allak bullak oldu. Gelen adama ben de saf gibi evde ne var ne yok hepsini teslim ettim. `Gizli sivil polisim´ diye bana yalan söyledi. Elimle bütün paramı verdim. Ölen eşimin emekli parasıydı. Allah razı olsun Türk polisinden. Dünya durdukça ayağınıza taş değmesin. Askerimize, polisimize devletimize Allah zeval vermesin" dedi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Seymen Ş., görüntü alan gazetecilerin `Yaşlı kadını neden dolandırdın?´ sorusuna `Ben dolandırmadım. Kimin dolandırdığını bilmiyorum´ yanıtı verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Serap Şerife KARA
2022-02-18 16:42:38

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