'Cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu' yalanıyla 130 bin TL dolandırıldı (2)

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TUTUKLANDI

Amasya´da, telefonla aradığı Mediha Koç´un (70) ziynet eşyaları ve 130 bin TL´sini dolandıran Seymen Şeker (20), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya

2022-02-18 17:26:13



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