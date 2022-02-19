Türk F-16’larından Karadeniz'de önleme eğitimi

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Türk Hava Kuvvetlerinin vurucu gücü F16 savaş uçaklarının cesur pilotları, Karadeniz üzerinde gerçekleştirdikleri önleme eğitimiyle güven verdi.



Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına ait 8 adet F16 uçağı 3035 bin fit irtifada deniz üstü yüksek irtifa önleme eğitimi gerçekleştirdi. Savaşan şahinlerin havada süzüldükleri nefes kesen görüntüler Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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