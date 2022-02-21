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3 boyutlu yapı stokları Metaverse'de  

DHA

3 boyutlu yapı stokları Metaverse'de  


Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)TAPU ve Kadastro Genel Müdürlüğü, '3 Boyutlu Kadastro Projesi' kapsamında kentlerin 3 boyutlu tapu-kadastro bilgilerini sanal evren Metaverse'ye hazır hale getiriyor. Pilot il seçilen Amasya'da 1 yıl süren çalışmayla havadan çekilen yüksek kalite fotoğraflarla şehir modelleri, kadastro ve tapu bilgileri ile yapı stokları 3 boyutlu hale getirilerek gayrimenkul değer ve adres bilgileri sanal evrene taşındı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hazırladığı '3 Boyutlu Kadastro Projesi'ni ülke genelinde hayata geçiriyor. Proje ile havadan çekilen yüksek kalite fotoğraflarla şehir modelleri, kadastro ve tapu bilgileri ile yapı stokları 3 boyutlu hale getiriliyor, gayrimenkul değer ve adres bilgileri sanal evren Metaverse'ye taşınıyor. Pilot il Amasya'da 1 yıl süren çalışma tamamlanarak, kentin 3 boyutlu tapu-kadastro bilgilerini sanal evrene aktarılmış oldu. Uygulama ile bir yapı veya arazi, satın alınacağı sırada hangi bağımsız bölümlerden oluştuğu ve fiziki durumu kolaylıkla görüntülenebilecek. Proje ile elde edilen veriler, arazi ve emlak yönetimi, gayrimenkulün değerlendirilmesi, afet yönetimi, hasar tespiti, güvenlik ve kamu ile ilgili yürütülecek bütün projelerde altlık oluşturacak.
'MÜLKİYETE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRILDI'
Türkiye'de bir ilk olan projenin Amasya'da tamamlandığını DHA'ya açıklayan Vali Mustafa Masatlı, projenin mülkiyete yeni bir boyut kazandırdığını belirterek, "Amasya ilimizin seçilmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi; buradaki yapı stokundaki tescilin yüksek olması ve diğer taraftan da derli, toplu ve kolay çalışılabilir bir alan olması ile ilgilidir. Havadan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekildi. Mimari projeler bunlara entegre edildi ve yapı stokunun 3 boyutlu modelleri ortaya çıkarıldı. Bir vatandaşımız, bir binayı ve yeri satın alacağı zaman buranın hangi bağımsız bölümlerden oluştuğunu ve fiziki durumunun nasıl olduğunu tapudan kolaylıkla görebilecek. Sahteliğe karşı da tedbir alınmış olacak. Diğer bir taraftan da adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle entegre olduğu için de adresten tapuya, tapudan adrese geçiş de söz konusu olacaktır" diye konuştu.
'3 BOYUTLU MODELLER ÇIKARILDI'
Türkiye'nin dünyada emsallerine nazaran kapsamı bakımından bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Amasya Kadastro Müdürü Fazlı Elçi de şunları söyledi:
"Gelişmiş, yüksek teknolojili hava kamerası kullanılarak görüntüler alınmış ve yerleşim merkezlerindeki binaların 3 boyutlu modelleri çıkarılmıştır. Aynı zamanda, tapu sicilinde kayıtlı mimari projeler kullanılarak, bağımsız bölümlerin iç yapısının da görüntülenebileceği 3 boyutlu mülkiyet modelleri üretilmiş. Mimari modeller fotogrametrik modellerimiz ile bütünleştirilerek adres, bina kimlik sistemi, belediye ve diğer kamu kurumlarının verileri ile entegrasyonu sağlanmıştır. Bağımsız bölümlerin üç boyutlu görüntülenebilmesi, modellerin içerisine girilerek incelenebilmesine fırsat vererek vatandaşlarca yanlış bağımsız bölüm satın alınmasına ve yaşanabilecek sahtecilik girişimlerinin önüne geçecektir." 
'VATANDAŞLAR İLAVE BÜROKRASİDEN KURTULACAK'
Tapu verilerinin 'Merkezi Adres Kayıt Sistemi'ne (MAKS) entegrasyonu ile tapudan adrese, adresten tapuya kolayca geçişinin sağlanabileceğini belirten Elçi, "Mülkiyete ilişkin bilgiler daha erişebilir hale geleceği için yatırım ortamı iyileşecek. Vatandaşlar tek tıkla bilgilere kolayca ulaşım imkanına sahip olacak. Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı´nda yer alan vatandaşların mülkiyetleri üzerinde bulunan doğal sit alanları, tarihi ve kültürel alanlar, rezerv alanları, riskli alanlar, afete maruz bölgeler içerisinde olup olmadığına dair kamusal kısıtlamaların görüntülenmesi ve binaların yapım aşamasından itibaren tapu siciline işlenmesi, vatandaşların ilave bürokrasiden kurtulmasını sağlayacaktır. Ülkedeki tüm konut ve bağımsız bölüm stoku çıkarılarak, fiili durum net bir şekilde görülecek, tek tuşla yapı sınıflarına ilişkin mekansal verilere ulaşılabilecektir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Serap Şerife KARA
2022-02-21 09:42:28

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