Taşova OSB toplantısı yapıldı

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Taşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti toplantısı Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yapıldı.

İlçede geçen yıl oluşturulan OSB'nin planlanan yatırım faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk de yer aldı.

Toplantıda gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

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