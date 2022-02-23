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4. kattan düşerek yatağa mahkum olan İrem’e 3 yıldır babası bakıyor İrem'in hayali 'Güldür Güldür'ü sahne önünde izlemek

İHA

4. kattan düşerek yatağa mahkum olan İrem’e 3 yıldır babası bakıyor İrem'in hayali 'Güldür Güldür'ü sahne önünde izlemek

Amasya’da 3 yıl önce 4. kattan düşerek yatağa mahkum olan 16 yaşındaki İrem’e babası bakıyor.
Amasya’da yaşayan 16 yaşındaki İrem Geçici, 3 yıl önce 4. kattan düşerek yatağa mahkum oldu. Omurlarında meydana gelen hasar sonucu oluşan bir hastalık olan 'tetrapleji' teşhisi konan İrem'e babası her gün egzersiz yaptırıp karnını doyuruyor. Kızının bir gülüşünün bütün yorgunluğunu aldığını belirten İrfan Geçici, kızının tedavisinin sürmesini istiyor.

En büyük eğlencesi “Güldür Güldür”
Gün boyunca kitap okuyup televizyon izleyen İrem’in en büyük eğlencesi ise “Güldür Güldür” adlı şov programı. İrem'in hayali ise yüzünü güldüren oyuncuları sahne önünde izlemek. Lise 1. sınıfta ara verdiği eğitimine yeniden başlamayı çok isteyen İrem Geçici, “Okulumu özlüyorum. Öncelikle parmaklarımı hareket ettirip kalem tutmak, yazı yazmak istiyorum” dedi.
Kızına gözü gibi bakan 45 yaşındaki İrfan Geçici, “İlk düştüğünde boynundan altını hareket ettiremiyordu. Bir hayırseverin desteğiyle kızımı özel hastanede rehabilitasyonuna başlanmıştı. Çok iyi sonuçlar almıştık. Kolları hareket ettirip his gelen yeri güçlendirdik. Sonrasında salgın tedbirleri nedeniyle eve dönünce tedavisinde geri kaldık” diye konuştu.
Bekçilik yaptığı özel firmanın kapanması nedeniyle işsiz olan İrfan Geçici, sık sık egzersiz yapması gereken İrem’i ağırlığından dolayı eşinin kaldıramadığını, bu yüzden ona kendisinin baktığını, eşinin ise evin geçimi için bir misafirhanede işe başladığını anlattı.

Tedavi için aylık 55 bin lira gerekiyor
Samsun’daki aynı özel hastanede tedavinin sürmesi için gereken aylık 55 bin liralık harcamayı karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Geçici, “Yürüme aparatıyla hareket ediyor. Hem beli yürümeyi unutmuyor. Hem de tansiyonu dengeleniyor. Eğer parmaklarını hareket ettirebilirsek yemek yiyip kalem tutabilecek” ifadelerini kullandı.
Tıpkı eski günlerdeki gibi eşi, üniversitede öğrenim gören büyük kızı ve İrem ile birlikte Yeşilırmak’ın kıyısında el ele yürüyüp bardak mısır yemek olduğunu söyleyen Geçici, geçen hafta evlerini eşi Esra Masatlı ile birlikte ziyaret ederek kızının durumu hakkında bilgi alan Amasya Valisi Mustafa Masatlı’ya da teşekkür etti.

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