Kuvvetli yağış ve rüzgar ile çığ uyarısı!

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Dışişleri Bakanlığı: Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz.DHA-Flaş Haber Türkiye-Amasya

2022-02-24 14:05:31



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