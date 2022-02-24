Amasya Valisi Masatlı: “Meslek lisesi öğrencilerimizi ‘aranan eleman’ olarak yetiştireceğiz”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Meslek liselerindeki öğrencilerimizi ara eleman olarak değil, aranan eleman olarak yetiştireceğiz” dedi.

Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi bilgilendirme toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde mesleki eğitime atfedilen değerin, rehberlik ve erişim imkânlarının artırılması, yeni nesil müfredatların geliştirilmesi, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, eğitim istihdam üretim ilişkisinin güçlendirilmesi hedeflerinin bulunduğunu hatırlatan Vali Masatlı, “Meslek liselerimizi memleket meselesi olarak görüyoruz . Çünkü buralardan kalifiye elemanlar, ülkemizin üretim ekonomisine katkı yapan gençlerimiz yetişmektedir. Bu okullara ülkemizin ihtiyacı vardır” diye konuştu.

Meslek liselerinin Türkiye'nin geleceğinde, çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı gençlerin yetiştirilmesinde çok önemli bir yere sahip olduğuna değinen Mustafa Masatlı, “Bu konudaki hedefimiz, meslek lisesi öğrencilerimizin niteliğini artırıp gelişimini sağlayarak kalifiye meslek elemanları yetiştirip ülkemizin yerel ve ulusal sanayi sistemine katkı sağlamaktır. Güçlü mesleki eğitim, güçlü Türkiye şiarıyla inşallah hep birlikte tüm çocuklarımıza dokunacağız” şeklinde konuştu.

Amasya TSO toplantı salonunda yapılan toplantıda İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, okul müdürleri ile meslek odaları ve birlik temsilcileri yer aldı.

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