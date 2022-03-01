Rektör Elmacı ilkokul öğrencileriyle buluştu

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Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, kendisine mektup gönderen Serdar Zeren İlkokulu 1E sınıfı öğrencilerini ziyaret etti.

Öğrencilerle sınıflarında buluşup sohbet eden Prof. Dr. Elmacı, “Sizler ileride eğitiminizi tamamladığınızda öğretmen, hekim, akademisyen, rektör olacaksınız. Sağlıkla ilgili konularda ve meslekler hakkında bilgi almak istediğinizde kapılarımız sizlere her zaman açıktır” diye konuştu.

Okul müdürü Halil Kaykana, öğrencilerine hediyeler veren Rektör Elmacı’ya ziyareti için teşekkür etti.

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