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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu belediye minibüsü sadece engelli öğrencileri taşıyor

İHA

Bu belediye minibüsü sadece engelli öğrencileri taşıyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir belediye minibüsü sadece engelli öğrencileri taşımak için hizmet veriyor. Suluova Belediyesi, engelli öğrencilere evlerinden okullarına gidip gelebilecekleri ve binişi kolaylaştıran otomatik platform ile tekerlekli arabaların sabitlenebilme özelliği bulunan minibüs tahsis etti.

“Bol bol dua alıyoruz”
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, öğrencilerin ailelerinin yaşadıkları sıkıntıları iletmeleri üzerine yaptıkları araştırmada ilçede taşıma hizmeti sunan öğrenci servislerinde engeliler için donatılara sahip araç olmadığı durumuyla karşılaştıklarını söyledi. Bunun üzerine ‘Engelsiz servis aracı'nı aldıklarını belirten Fatih Üçok, "Engelli çocuklarımızın eğitimden mahsur kalmaması için bu aracımızı kazandırdık. Şehrin en uzağındaki okul ve evde olsa hiçbir ücret talep etmeden onları minibüsümüzle taşıyoruz. Velilerimizin bol bol duasını da alıyoruz” dedi.

“Hastaneye, okula gitmek, dışarı çıkmak istiyorlarsa bizi arasınlar”
Aynı zamanda eğitimci bir yerel yönetici olarak eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı verilmesi gerektiğini vurgulayan Üçok, “Halen ulaşamadığımız engelli öğrencilerimiz varsa biz onlara telefon kadar yakınız. Bu araçla aslında tüm engelli kardeşlerimize hizmet etmeyi düşünüyoruz. Hastaneye, okula gitmek, dışarı çıkmak istiyorlarsa bizi arasınlar” diye konuştu.
Bugüne kadar kendisini okula babasının götürüp getirdiğini anlatan Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi İbrahim Güdek ise “Bu minibüs gayet donanımlı ve güzel. Tekerlekli aracımla rahatlıkla binip, indim. Başkanımız Fatih Üçok’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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