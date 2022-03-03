Amasya’ya mart karı "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözü gerçek oldu

Amasya’ya Mart ayında kar yağdı. Şehrin yüksek kesimleri ile araçların ve evlerin üstü beyaz örtüyle kaplandı. Okullarının yolunu tutan öğrenciler ve veliler bu duruma şaşırdı.

Kentte kış döneminde yoğun şekilde kar yağdığını hatırlatan vatandaşlardan Özay Kanbolat, “Mart karı bizi şaşırttı. Eskiler ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ derlerdi. Yeşilırmak, barajlardaki su çoğaldı. Bu yağış çiftçilerimiz için de çok iyi oldu” diye konuştu.

Sabah kalktıklarında karşılaştıkları beyaz örtüyle karşılaştıklarını anlatan esnaf Emrah Kocabaş ise “Araçların üstü, dağlar, tepeler bembeyaz. Kış ayına geri döndük gibi hissettim” şeklinde konuştu.

Amasya Valiliği, “3 Mart 2022 Perşembe günü ilimiz genelinde 'kuvvetli kar yağışı' beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısı yapmıştı.

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