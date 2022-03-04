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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Üniversitesi 18 alanda kurs düzenleyecek

İHA

Amasya Üniversitesi 18 alanda kurs düzenleyecek

Amasya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 18 farklı alanda kurs düzenleyecek.
Merkez bünyesinde KPSS Matematik, İngilizce Konuşma, Python ile Bilgisayar Programlama, İleri Excel, Temel Elektrografi (EKG), Solidworks, Turizm İşletmelerinde Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama, Doğuma Hazırlık, Mendeley Kaynak Gösterim Programı, Sketchup Üç Boyutlu Görselleştirme, Lumion Render, Hitabet ve Diksiyon, Photoshop ve Pafta Tasarımı Eğitimi, DGS Matematik, Endnote Kaynak Gösterim Programı, Autocad 2D Programı kursları açılacağı bildirildi.
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, ”Üniversitemiz bilimsel birikimini toplumun farklı kesimlerine yaymak amacıyla 18 değişik alanda sertifikalı eğitim düzenliyor. Merkezimiz, gelen talepler ve ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler düzenlemeye devam edecektir” dedi.
Kurslarla ilgili detaylı bilgilere https://sem.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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