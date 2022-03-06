Tatilde yakalandıkları savaştan kurtulan çift: Büyük bir dram var



Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) -UKRAYNA´nın başkenti Kiev´de tatil sırasında savaşın ortasında kalan makine mühendisi Onur Kurnaz (33) ile eşi Nuriye Kurnaz (32) korku dolu anlar yaşadı. Çalan sirenler ve bomba sesleri arasında büyükelçiliğe sığınan ve otobüsle 77 saat sonra Türkiye´ye ulaşan çift yaşadıklarını anlattı. Türkiye dışında hiçbir ülkenin vatandaşı için otobüs göndermediğini söyleyen Onur Kurnaz, "Ukraynalı kadın ve çocuklar yürüyerek sınırı geçmeye çalışıyordu. Gerçekten orada büyük bir dram var. Allah razı olsun devletimiz bize sahip çıktı´´ dedi.

Amasya´da yaşayan makine mühendisi Onur Kurnaz ile memur eşi Nuriye Kurnaz, 22 Şubat´ta 3 günlük tatil için Ukrayna´nın başkenti Kiev´e gitti. Çift tatilin son gününde Rusya´nın ülkeye askeri harekatı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Çalan sirenler ve bomba sesleri arasında Türk Büyükelçiliği´ne sığınmayı başaran çift, geceyi burada geçirdikten sonra tahsis edilen otobüslerle diğer Türk vatandaşları ile birlikte Romanya ve Bulgaristan üzerinden 77 saat sonra Türkiye´ye ulaştı.

Kiev´de yaşadıkları korku dolu anları anlatan Onur Kurnaz, tatildeyken bir anda kendilerini savaşın içerisinde bulduklarını söyledi. Otelde savaşın başladığına dair haberleri alarak güne uyandıklarını ifade eden Kurnaz, "Tatilimizin üçüncü gününde sosyal medyada savaşın başladığına dair haberler okuduk. Kiev´deki Türk Büyükelçiliği'ne sığınmaya karar verdik. Çünkü ilerleyen zamanlarda savaşın ne tür boyuta geleceğini bilmiyorduk, o an içimizde korku da başlamıştı. Hemen büyükelçiliğimize valizlerimizi dahi almadan yola koyulduk. Sağ olsun büyükelçiliğimizdeki yetkililer bizi buyur ettiler ve burada güvende olacağımıza dair rahatlattılar. 1 gece büyükelçilikte kaldıktan sonra bize otobüs tahsis edildi. Oradaki 70 dolayında Türk vatandaşımızla birlikte otobüslerimize bindik ve Kiev´den ayrıldık" dedi.

`PANİK İÇERİSİNDEYDİK´

Kiev´deki büyükelçilikte kaldıkları gece sabaha karşı siren seslerinin sürekli çaldığını söyleyen Kurnaz, "2 veya 3 kez patlama ve silah sesleri duyduk. Sürekli panik içerisindeydik. Ama Türk toprağı olduğu için Kiev Büyükelçiliğimiz görevlileriyle hep içimiz rahattı. Otobüslerle Romanya sınır kapısına doğru yöneldik orada yaklaşık 12-13 saat yorucu bir bekleyişimiz oldu. Çünkü sınırda Ukraynalı çocuklar ve kadınlar olsun binlerce kişi büyük bir yığılma vardı. Biz de 13-14 saat bekleyişin ardından nihayet sınır kapısını geçebildik. Belgelerimizi teslim edip, Romanya tarafına geçtik. 2 gün sonra Bulgaristan tarafına geçebildik ve yaklaşık 77 saatlik sürenin sonunda ülkeye ulaştık. Türk topraklarına girdiğimiz andan itibaren o Türk bayrağını görünce içimiz huzurla kaplandı. Türk makamları bizleri getirdiği için, ülkemize teslim ettiği için onlara minnettarız" diye konuştu.

`GERÇEKTEN BÜYÜK BİR DRAM VAR'

Türkiye dışında hiçbir ülkenin vatandaşı için otobüs göndermediğini ifade eden Kurnaz, "Sadece yoldaki bekleyiş bizi yordu. Türkiye Cumhuriyeti´nin bize tahsis ettiği otobüslerin haricinde herhangi bir ülkenin vatandaşına verdiği başka otobüs yoktu. Sadece Türk makamlarının getirdiği otobüsler vardı. Onun dışında diğer ülke vatandaşlarını yollarda neler çektiğini gördük. Ukraynalı kadın ve çocukların yürüyerek sınırı geçmeye çalıştığını gördük. Gerçekten orada büyük bir dram var. Biz ne soğuğu ne de açlığı hissettik. Allah razı olsun devletimiz bize orada sahip çıktı" dedi.

`TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Kiev Türk Büyükelçisi'ne de verdiği destek için minnettar olduklarını söyleyen Kurnaz, "Biz Türk Büyükelçiliği'ne vardığımız andan itibaren burada güvendeydik. Büyükelçimiz zaman zaman `rahat olun, güvendesiniz´ diyerek bize psikolojik destek sağladı. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz kendisine. Korkan ve psikolojik olarak etkilenen arkadaşlar vardı, illaki etkileniyoruz savaş anı ama Türk bayrağını gördüğümüz andan itibaren içimiz hep rahattı" ifadelerini kullandı.

Nuriye Kurnaz da büyük korku yaşadıklarını belirterek, ülkeye dönebilmelerine sevindiklerini söyledi. Çift kendilerinin ve arkadaşlarının ülkede müdahale sonrası cep telefonu kamerası ile kayda aldığı görüntüleri de paylaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2022-03-06 11:00:24



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