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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’da son 19 yılda 4 baraj ve 2 gölet inşa edildi

İHA

Amasya’da son 19 yılda 4 baraj ve 2 gölet inşa edildi

Karadeniz ve ülke tarımının en önemli illerinden olan Amasya’da ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda 850 milyon 49 bin 114 liralık yatırım yapılarak 4 baraj ve 2 gölet inşa edildi.
43,50 metre yüksekliğindeki Duruca Barajı ile bin 110 dekar arazi, Değirmendere Barajı ile 2 bin 420 dekar, Yassıçal Barajı ile de 960 dekar zirai araziyi suya kavuştu. Ayrıca 55 metre yüksekliğinde ve 1,75 milyon metreküp su biriktirme hacimli Ziyaret Barajı hizmete alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, kentin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve göletlerin inşasına devam ediyor. Şu anda Aydınca Barajı, Gümüşhacıköy Beden Barajı, Gümüşhacıköy Saraycık Barajı ve Ziyaret Saraycık Barajı’nın yapım çalışmaları sürüyor. Baraj ve gölet çalışmalarının yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan yeraltı barajı inşa çalışmaları kapsamında ilde 2 adet depolama tesisi çalışmaları ilerliyor.
Son 19 yılda inşa edilen sulama projeleri kapsamında 11 sulama tesisiyle 124 bin 710 dekar zirai araziyi sulamaya açıldı. Böylece topraklar daha bereketli hale dönüştürüldü. Çiftçilere yıllık 76 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağlandı.
63 bin 40 dekar araziyi sulayacak 4 adet sulama tesisi olan Aydınca Barajı Sulaması, Geldingen Ovası Sulaması 3. kısım, Gümüşhacıköy Beden Barajı Sulaması ve Gümüşhacıköy Saraycık Barajı Sulaması) inşaat safhasında. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Amasya, zirai üretimde ülkenin söz sahibi illerinden biri olacak.
Son 19 yılda tamamlanan 68 adet taşkın koruma tesisiyle şehir merkezi ile 85 yerleşim yeri ve bin 725 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı. 1 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor.
2003 yılından bugüne kadar arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 7 adet iş tamamlanarak 733 bin 613 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldı. İlde 107 adet yerleşim birimi arazi toplulaştırmasından faydalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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