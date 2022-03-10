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Başkan Sarı'dan marketlerde 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ve 'fahiş fiyat' denetimi Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Karaborsa, stokçuluk gibi bu modeller 1970’li yıllardaydı, fırsatçılara, fahiş fiyata tavrımız sert olur” “Bizde yağ sıkıntısı var’ diyenleri Amasya’ya davet ediyoruz”

İHA

Başkan Sarı'dan marketlerde 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ve 'fahiş fiyat' denetimi Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Karaborsa, stokçuluk gibi bu modeller 1970’li yıllardaydı, fırsatçılara, fahiş fiyata tavrımız sert olur” “Bizde yağ sıkıntısı var’ diyenleri Amasya’ya davet ediyoruz”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, marketlerde 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı.
“Karaborsa, stokçuluk gibi bu modeller 1970’li yıllardaydı. Fırsatçılara, fahiş fiyata tavrımız sert olur” uyarısında bulundu.
Resmi, sivil zabıta ekiplerinin kent genelindeki yerel ve zincir marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerde raflarda halkın ihtiyacına cevap verecek miktarda ürünlerin bulunduğunun tespit edildiğine değinen Başkan Sarı, “Çevre il ve ilçelerimizde ‘Bizde yağ sıkıntısı var’ diyenleri Amasya’ya davet ediyoruz. Gelip istedikleri marketten yağlarını uygun fiyattan temin edebilirler” diye konuştu.
Gazetecilerin hayat pahalılığıyla ilgili sorularına verdiği yanıtta Türkiye’nin etrafında yaşananlara dikkat çeken Mehmet Sarı, “Her halimize şükretmemiz lazım. Etrafımız ateş çemberi. Dünya savaşı var gibi. Aç kalanları, yavrucakları, anasından babasından ayrı düşenleri görüyoruz. Her şeyimiz var. Evet, biraz pahalı. Geçici bir müddet. Dünya bir sıkıntı içerisinde. Büyüklerimizde bir kaza, belaya rastlamadan bunu atlamanın hesabını yapıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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