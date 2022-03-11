Amasya’da depoda çıkan yangın maddi zarara yol açtı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir depoda çıkan yangında maddi zarar oluştu.
Taşova ilçesindeki Fevzi Topkara’ya ait 2 katlı evin arka kısmında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında bazı tarım aletleri ve eve ait eşyalar zarar gördü. Yangın eve sirayet etmeden Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.