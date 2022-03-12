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Aynalara küsmüştü, 47 kilo verince gören tanıyamadı: "Huriye abla sen misin?"

İHA

Aynalara küsmüştü, 47 kilo verince gören tanıyamadı: "Huriye abla sen misin?"

Amasya’da 107 kilo ağırlığındaki Huriye Elmacı, diyetisyeninin takibinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yaparak bir yılda 47 kilo vermeyi başardı. Aynalara küsen kadını şimdi gören tanıyamıyor.
Aşırı kilolarından kurtulmak isteyen 52 yaşındaki Elmacı, diyetisyenin yolunu tuttu. Tavsiye edilen sağlıklı beslenme planı, fiziksel aktivite ve su tüketimine harfiyen uydu. Sonunda da 60 kiloya kadar düşmeyi başardı.

“Tanıyamıyorlar. Huriye abla sen misin?’ diyorlar”
Kilolarından dolayı evden dışarı çıkmak istemediği günleri hatırlatan Elmacı, “Topuklu ayakkabı giymek ise bir hayaldi. Diyet sonucu zayıfladım. Psikolojim düzeldi. Sokakta karşılaştıklarım ‘Çok değişmişsin’ diyorlar. Tanıyamıyorlar. Huriye abla sen misin?’ diyorlar” dedi.

“107 kilodan bugünlere geldim dediğimde inanamadılar”
Gittiği spor salonundaki kadınların zayıf olduğu için kendisini hayranlıkla izlediğini anlatan Elmacı, “Bir kadın ‘bende senin kadar zayıf olsam’ diye seslenince güldüm. 107 kilodan bugünlere geldim dediğimde inanamadılar. ‘Çok zayıfsın’ demeleri beni çok mutlu etti” diye konuştu.

“Nefes nefese kalıyordu, şimdi ben ona yetişemiyorum”
Karısını verdiği örnek mücadele dolayısıyla tebrik eden Arif Elmacı da, “Sokakta el ele yürürken arkadan gelirdi. Nefes nefese kalıp yoruluyordu. Şimdi ben ona yetişemiyorum” şeklinde konuştu.

“Huriye hanımın artık hiçbir diyet listesine ihtiyacı yok”
Huriye Elmacı’nın artık hiçbir diyet listesine ihtiyacının bulunmadığını vurgulayan Diyetisyen Semih Çanakçı ise “Bizim sarılmamız gereken sağlıklı beslenme planı, fiziksel aktivite ve su tüketimi. Bu üçüyle elde edilen sonuçlar çok değerli ve kalıcı oluyor” ifadelerini kullandı.

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