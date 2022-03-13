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Gençlerin gözde mesleği aşçılık Milli Eğitim Bakanlığı bin 500’den fazla aşçı alacak

İHA

Gençlerin gözde mesleği aşçılık Milli Eğitim Bakanlığı bin 500’den fazla aşçı alacak

Türkiye’de son yıllarda artan yemek programları ve yarışmaları ile istihdam fırsatları sayesinde aşçılık gençlerin tercih ettiği gözde meslekler arasında yer alıyor.
Mezun olur olmaz restoran, lokanta ve otellerde iş bulma şansları olan genç aşçılara Milli Eğitim Bakanlığı da fırsat oluşturdu. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle bin 588 aşçı ve aşçı yardımcısı personel alımı yapacak. Müracaatlar 21 Mart’ta başlayacak.
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Kenan Pala, bu alanda gençlere yeni bir fırsat doğduğunu belirterek, “Bakanlık 2021 yılı içerisinde bünyesindeki pansiyonlarda istihdam etmek üzere ciddi sayıda aşçı alımı yaptı. Şu anda bin 500’den fazla aşçı ve aşçı yardımcısı alımı da var” dedi.
Yemeiçme sektörünün son dönemde eğitim almış diplomalı aşçılara yöneldiğine değinen Kenan Pala, “Eti güzel pişiriyor olmanız lazım. Eti güzel pişirirse devamı da gelecektir. Biz mutfağımızda öğrencilerimizle sadece uygulama yapmıyoruz, ayrıca restoranımızla da hizmet veriyoruz” diye konuştu.

“İstihdam oranı yüzde 100”
Son 10 yılda 600’den fazla sayıdaki mezunlarına dünya mutfağının yanı sıra Türk mutfağının coğrafi
işaretli yemeklerini de öğrettiklerini aktaran Pala, “Mezunlarımız bu sektörde çalışmak istediği sürece daima iş bulmaktadır. İstihdam oranımız yüzde 100 diyebiliriz. Çünkü gastronomi turizmi açısından baktığımızda insanlar artık yemek için seyahat ediyor, rotalarını değiştiriyorlar” şeklinde konuştu.
Lise eğitimini aşçılık üzerine alan Rukiye Çekici (20), iş bulma seçeneği daha fazla olduğu için üniversitede gastronomi alanında öğrenimini sürdürmeyi planlandığını söyledi. KPSS'ye gireceğini anlatan Çekici, mezun olduktan sonra da ustalaşmayı hedeflediğini vurguladı.

“Aç kalacak en son kişi aşçıdır, her yerde iş bulur”
Özel sektörün imkanlarının fazla olduğunu ifade eden Eyüp Kalburcu (20) ise, “Bu sektörde hiçbir zaman aşçı açığı bitmez. Aç kalacak en son kişi aşçıdır. Her yerde iş bulur. 2019 yılında İstanbul’da çalıştığım firmada 6 bin lira maaş verdiler. Mezun olunca da bu sektörde çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aytuğ Mermer Üzümlü ise, amaçlarının evrensel düzeyde bilgiye ve uygulama becerisine sahip, mesleki nitelikleri yüksek öğrenciler yetiştirip iş dünyasına kazandırmak olduğunu vurguladı. Üzümlü, her hafta çarşamba ve perşembe günleri okul restoranında düzenledikleri ‘Lezzet Günleri’ programına gastronomi tutkunlarını davet etti.

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