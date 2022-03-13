Milletvekili Karahocagil açıkladı: Amasya’da seraları hasar gören çiftçilere 50 milyon TL destek ödenecek

AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, kentte Ocak ayında yoğun yağan kar yağışı sonrası köylerde seraları hasar gören çiftçilere 50 milyon TL’lik destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Amasya’nın son 40 yılında görülmemiş bir kar yağışıyla karşılaşıldığını, Dadı, Kızılca, Karaköprü, Aksalur ve Sevincer köylerindeki bu hasarın giderilmesi için girişimlerde bulunduklarını belirten Milletvekili Karahocagil, “Cumhurbaşkanlığımızda bu afetlerle ilgili bütçemizin tümü 300 milyon. 300 milyonun 50 milyonunu aldık. 50 milyon seracı arkadaşlarımıza, hasar görenlere hasar oranınca dağıtılacak” diye konuştu.

Görüştükleri sera sahiplerinin de bu durumdan memnun olduklarını belirten M. Levent Karahocagil, “Eğer üretim güzel olursa büyük ihtimal iyi para yapacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Karahocagil, hasar tespit çalışmalarının 4 günde yapılmasını sağlayan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

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