Amasya’da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’da bir otomobil tünelde önünde seyreden tıra çarptı. Otomobildeki iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya çevre yolu otogar girişi T1 tünelinde meydana gelen kazada Mehmet Yaşar yönetimindeki 05 ET 600 plakalı otomobil, Seyhan İlker yönetimindeki 58 ACM 595 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Yaralanan sürücüsü ve yanındaki Nebahat Yaşar sıkıştıkları otomobilden 112 acil sağlık ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.