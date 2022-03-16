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Amasya’da engelliler için farkındalık projesi: “Engelsiz Dimağlar”

İHA

Amasya’da engelliler için farkındalık projesi: “Engelsiz Dimağlar”

Amasya’da Türkiye Sakatlar Derneği ve Altı Nokta Körler Derneği şubelerinin toplumda farkındalığın artması amacıyla hayata geçirdiği “Engelsiz Dimağlar” adlı proje kapsamında derneklerin yöneticileri öğrencilerle buluştu. Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesindeki projede engelli bireylerin ihtiyaçlarının farkında olunması ve öğrencilerden beklenen davranışların empati yoluyla kazandırılması hedefleniyor.
Bir araya geldikleri Yeşilırmak Ortaokulu öğrencilerine bilgiler veren Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi Başkanı Emine Hicin Arslan, “Toplum bilinciyle bütün engelleri aşmış olacağız. Engellerin hayatlarını kolaylaştıracak çözümler ürettiğimizde engel diye bir şey olmadığını göreceğiz. Engellemelerin kalktığında erişilebilir bir dünya siz öğrencilerimizle olacak” dedi.
Fiziksel çevre şartlarının yetersizliğinin engelli bireylerin sıklıkla karşılaştığı durumlar olduğunu, yürüme alanları ile kaldırımlardaki rampaların önüne araç bırakılmasının engelliler için halen bir sorun teşkil ettiğine değinen Arslan, bu konudaki duyarlılığı artırmak için öğrencilerden anne ve babalarına hatırlatmada bulunmalarını istedi.
Dünya nüfusunun yüz 15'i’nin, Türkiye’de ise nüfusun yüzde 13’ünün engelli olduğunu hatırlatan Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Musa Demiryarar da günlük hayatta kullandıkları baston ve diğer gereçler konusunda bilgiler aktardı. Bir görme engelliye yolda yürümesi için yardım ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Bir öğrencinin "Rüya görüyor musunuz?" sorusunu yanıtlatan Demiryarar, “Ben sonradan kör oldum. Örneğin rüyamda Yeşilırmak’ı gördüysem o yıllardaki halini görüyorum. Yüzünü tanıdığım insanları kör olmadan önceki yaşındaki hali gibi görüyorum. Tanımadıklarımın ise sesini işitiyorum. Doğuştan körler ise rüyalarında görüntü, renk kavramı hiç olmadan sadece ses işitir” şeklinde konuştu.
Arslan ve Demiryarar, programın sonunda öğrencilerle buluşmalarına imkan tanıyan okul müdürü Ayla Keskiner’e görme engellilerle diğer bireyler arasındaki işletişimi kolaylaştırmak için oluşturulan kılavuz kitaptan hediye ettiler.

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