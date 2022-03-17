Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu

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Şerife Serap KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA´da hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düşerken, Su Atan Şelalesi buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Amasya´da, merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Çakallar Mahallesi´nde bulunan Su Atan Şelalesi dondu. Şelale çevresinde, kaya üzerinden akan suyun donmasıyla 4-5 metrelik buz sarkıtları oluştu. Şelaleyi ziyaret edenler, buz sarkıtlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya

2022-03-17 11:59:11



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