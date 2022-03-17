Amasya Belediyesi’nde günün yemeği: Çanakkale menüsü

Amasya Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla personele yemekhanede Çanakkale kahramanlarının menüsü olan buğday çorbası, üzüm hoşafı ve kuru ekmek dağıttı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla personeline ve asker üniforması giyen liseli gençlere öğle yemeğinde Türk askerlerinin o günün şartlarında yedikleri yemeklerden ikram eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, o dönemdeki ruhun yaşatılmasını amaçladıklarını belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale kahramanlarını saygıyla andığını vurgulayan Mehmet Sarı, “Çanakkale oraya giderken geri dönmeyi düşünmeyenlerin destanıdır. Bizde Çanakkale kahramanlarımızın ruhunun anısına, o günleri hatırlamak adına personelimize Çanakkale menüsünü ikram ettik” dedi.

22 yıldır görev yaptığı belediyede ilk defa böyle bir etkinlik yapıldığını anlatan Kerim Düzgün, “Aziz şehitlerimizin, kahramanlarımızın bıraktığı bayrağı biz daha ileriye ulaştırmalıyız” diye konuştu.

Kendilerine Çanakkale menüsünün ikram edileceğinden haberdar olmadıklarını anlatan Rahman Keleş, “Çanakkale menüsü çok kıymetli bir hatırlatma oldu. Bizim için vatan, millet denildiği zaman akan sular durur” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Sarı’nın misafiri olarak o dönemin asker üniformasıyla yemeğe gelen lise öğrencilerinden 16 yaşındaki Enes Malik Kaya ise, “Daha önce Çanakkale menüsünden yememiştim. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

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