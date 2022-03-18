Rektör Elmacı: "40 binin üzerinde mezun verdik, emin adımlarla gelişmekteyiz"

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, kuruluşunun 16. yılını kutlayan Amasya Üniversitesi’nin bu süreçte 40 binden fazla mezun verdiğini açıklayarak gelişimini sürdürdüğünü belirtti.

17 Mart 2006 günü kurulan Amasya Üniversitesi'nin eğitim çıtasını daha da yukarıya çıkarmayı hedeflediğine değinen Prof. Dr. Elmacı, “Amasya Üniversitesi, kurulduğu şehir Amasya ile bütünleşmiş bir şekilde yolunda emin adımlarla yürümekte gelişmekte ve büyümektedir. 40 binin üzerinde mezun veren üniversitemizde bugün 20 bine yakın öğrenci eğitim alıyor” diye konuştu.

Problemin değil çözümün bir parçası olarak hep birlikte el ele verip daha ileriye gidecekleri inancını taşıdığını vurgulayan Elmacı, “Bu değerli üniversitenin parçası olan tüm arkadaşlarımı kutluyor, üniversitemizin kuruluşu ve gelişiminde katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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