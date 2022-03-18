Genelkurmay 2. Başkanı Bayraktaroğlu'nun acı günü

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun kayınvalidesi Macide Sağıroğlu vefat etti.
Sağıroğlu, Amasya Sultan II. Bayezid Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğunu uğurlandı.
Cenaze törenine katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Orgeneral Bayraktaroğlu, eşi Hürriyet Bayraktaroğlu ile yakınlarına başsağlığı diledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.