Amasya’da karlı yolda tır kontrolden çıktı, uzun araç kuyruğu oluştu

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Amasya’nın Taşova ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan tır, orta refüje çarptı. Kaza nedeniyle Amasya – Taşova karayolunda yaklaşık 1,5 kilometrelik uzun araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’tan İstanbul yönüne gitmekte olan Mehmet İnanç yönetimindeki 04 D 4675 plakalı tır Amasya’nın Taşova ilçesinden geçerken yoğun kar yağışı nedeniyle demir bariyerleri aşarak refüjde yolu kapattı. Sürücü yaralanmadan kurtuldu, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yolun açılmasını bekleyen sürücülerden İbrahim Güç, “Karın yağmasını zaten Türkiye genelinde herkes görüyordu. Bu kadar etkili olacağını millet tahmin ediyordu” dedi.

Tırın çekilmesi sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.

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