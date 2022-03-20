Amasya’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

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Amasya’da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.

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