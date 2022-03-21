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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 ayda 50 kilo verdi, ayakları da küçüldü

İHA

8 ayda 50 kilo verdi, ayakları da küçüldü

Amasya’da 140 kilo ağırlığındaki Selahattin Özgen, diyetisyeninin takibinde sağlıklı beslenme ve yaptığı fiziksel aktiviteyle 8 ayda 50 kilo vermeyi başardı. 90 kiloluk görünümüyle bambaşka biri olan 68 yaşındaki Özgen’in ayakları da küçüldü, ayakkabı numarası 45’ten 43’e düştü.
Diyetisyenin yolunu tutup harfiyen uyduğu tavsiyelerin yardımıyla fazla kilolarının yanı sıra kullandığı tansiyon ve diyabet ilaçlarından da kurtulan evli, 3 çocuk babası Özgen, “Nefes almam, kalp ritimlerim düzeldi. Hayat varmış” dedi.
Yakınlarının bile uzaktan kendisini tanımakta güçlük çektiğini belirten Özgen, “Ayaklarım, kafam, bedenim ufaldı. Göbek kayboldu. Eşim ‘artık kaburgaların çıkacak, yeter’ diyor. Önceden 45 numara ayakkabı giyiyordum. Bol geldi. Şu anda 43 numara oluyor” diye konuştu.
Fazla kilolarından dert yanıp hayallerini yarıda bırakanlara “Zayıflayan hayalleriniz değil, bedeniniz olsun” diye seslenen diyetisyen Semih Çanakçı, günde 3 litre su içip, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite tavsiyelerini yerine getiren danışanının muhteşem dönüşümünün güzel örneklerden biri olduğunu söyledi.

15 yaş bir gençleşme
Takibini sürdürdüğü Selahattin Özgen ile en son 4 ay önce görüştüğünü hatırlatan Çanakçı, “Bu süreçte de kilo almadı. Toplamda 50 kilo verdi. Bunun 47 kilosu yağ kaybıydı. Buna vücudundan giden 188 paket margarin de diyebiliriz. Metabolizmasında da yaklaşık 15 yaş bir gençleşme elde edildi” şeklinde konuştu.

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