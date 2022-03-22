Kilci’den Amasya’da 3 günde 5 konferans

Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci, Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Amasya Valiliği’nin daveti üzerine geldiği Amasya’da 3 günde 5 konferans verdi.

İl merkezi, Merzifon ve Suluova’da düzenlenen konferanslarda Çanakkale Savaşında kullanılan silahlar ile Mehmetçiğin kahramanlığını anlatan Öğretim Görevlisi Kilci, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

İstiklâl Savaşı’nda elde edilen zaferin önsözü olan Çanakkale Zaferi’nin Türk milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biri olduğunu belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Bizler de bu destanı tüm yönleriyle anlamak ve özellikle de gençlerimize en doğru şekilde aktarabilmek için değerli hocamızı ilimize davet ederek gençlerimizle buluşturduk. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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