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Amasya´da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole düştü: 19 yaralı

DHA

Amasya´da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole düştü: 19 yaralı


Serap Şerife KARA-Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)AMASYA´da tarım işçilerinin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle şarampole uçtu. Kazada yaralanan 19 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Yıldızköy mevkisinde meydana geldi. Merkezden Çorum istikametine giden K.A. idaresinde tarım işçilerini taşıyan 05 ABD 13 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole düştü. İhbarla kaza yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 18´i kadın 19 kişi, sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2022-03-23 09:55:11

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