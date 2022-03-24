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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasyalı “süper nineler” yaptıklarıyla gençlere taş çıkarttı

İHA

Amasyalı “süper nineler” yaptıklarıyla gençlere taş çıkarttı

Amasya’nın Taşova ilçesinde Şehit Himmet Aydın Halk Eğitimi Merkezi(HEM) kursiyer öğrencileri “süper nineler” yaptıkları el emeği göz nuru örgülerle gençlere adeta taş çıkartıyorlar.
Boş zamanlarını kurslara gelip değerlendiren süper nineler Fadime Korkmaz ve Salice Koyuncu, geçirdikleri beyin ile kalp ameliyatları sonrası kendilerine yeni bir sayfa açtılar.

“Herkes heves etsin buna”
83 yaşındaki Fadime Korkmaz, "Evimde boş durduğum zaman hasta oluyorum. Buraya gelince mutlu oluyorum. Beyin ameliyatı geçirdim. Beynimden tümör aldılar. O ameliyattan sonra kendimi böyle işe verdim. Ben burada ki arkadaşlarımın hepsinin babaannesiyim. Hepsi babaanne derler, teyze demezler. En büyükleri benim o yüzden babaanneyim ben” dedi.
Öğrenmenin yaşının olmadığını hatırlatan Korkmaz, “İnsan isteyince her şey içinden geliyor, hepsini öğreniyor. Herkes heves etsin buna, benim gibi yaşlılarda eve kendilerini kapatmasınlar” diye konuştu.
81 yaşındaki ise Salice Koyuncu, “Bu ortam çok iyi hoşuma gitti. Ben de öğrenci olarak geldim. Gençlere de bizim gibi örmeyi tavsiye ederim” şeklinde konuştu.
Yaş sınırı gözetmeksizin herkese hizmet verdiklerine değinen kurs öğretmeni Gül Yolaçan ise “Süper babaannelerimizin birisi beyin ameliyatı geçirdi, birisi kalp ameliyatı geçirdi. Ama azimlerine hayranım. Gençlere taş çıkartıyorlar diyebilirim” ifadelerini kullandı.
Asırlık çınar kursiyerlerinin azminin herkese örnek olduğuna değinen HEM Müdürü Saffet Bol, yöre halkını merak duydukları mesleki ve kültürel kurslara katılmaya davet etti.

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