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U17 Erkekler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Amasya’da başladı

İHA

U17 Erkekler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Amasya’da başladı

U17 Erkekler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Amasya’da başladı. Büyük heyecana sahne olan açılış müsabakalarında genç güreşçiler şampiyonluk için ter döktü.
Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılışında konuşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yaklaşık bin sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonaya ev sahipliği yapmalarına katkı sunanlara teşekkür etti. Türklerin ata sporu olan güreşin desteklenmesi gerektiğini belirten Vali Mustafa Masatlı, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçilerin bu minderlerden yetiştiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sporun gelişimi için tesislerin yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğine değinen Mustafa Masatlı, "Bizler kapalı spor salonlarına bile zamanında pek giremiyorduk. Çünkü yoktu. Ama şimdi çok şükür spor yapmak isteyen ne kadar, hangi yaş grubunda olursa olsun, gerek sporcumuz, gerekse spora gönül veren insanlarımız olsun gelip bu tesislerimizden yararlanıyorlar” diye konuştu.
28 Mart’ta sona erecek şampiyonanın açılış müsabakalarını çok sayıda sporseverin yanı sıra Amasya Belediye Başkan Vekili Özcan Gür ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto da izledi.

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