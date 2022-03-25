Futbolcu Eren'e, protez ayak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da antrenmana giderken dengesini kaybedip, raylara düşen ve trenin çarpmasıyla sağ ayağını kaybeden futbolcu Eren Bulut'a (15), Ankara'da protez ayak takıldı.

Kentteki tren garında, 14 Ocak'ta meydana gelen kazada, Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nde futbol oynayan Eren Bulut, demir yolundan geçerken dengesini kaybedip, raya düştü. Bu sırada Bulut'a, geri geri giden tren çarptı. Sağ ayağı raylara sıkışan Bulut, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bulut, buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne sevk edildi. Ameliyata alınan Bulut'un sağ ayağı bilek kısmından kesildi.

'ARTIK YÜRÜYEBİLECEK'

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Amasya'ya, evine dönen Bulut'a, Ankara´da protez ayak takıldı. Amasya İl Özel İdarespor Kulübü Teknik Direktörü Rasim Tufanoğlu, "Oğlumuz Eren´e bugün protez ayak takıldı. Eren artık yürüyebilecek ve bundan sonra antrenmana gelebilecek" dedi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2022-03-25 16:21:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.