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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El freni çekilmeyen otomobil iş yerine girdi; o anlar kamerada

DHA

El freni çekilmeyen otomobil iş yerine girdi; o anlar kamerada


Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da sebze halinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket ederek bir iş yerine girdi. Dükkanın kolonuna çarptıktan sonra bu sefer de geri kaymaya başlayan araç, çevredekiler tarafından durduruldu. Yaşananlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Olay, 23 Mart´ta kentteki sebze halinde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen bir sürücü, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilini çalışır halde bırakarak, araçtan indi. Otomobil bu sırada eğimli olan alanda hareketlenmeye başladı. Kaymaya başlayan araç, önce park halindeki kamyon kasasına çarptı, sonra da bir iş yerine girdi. İş yerinin beton kolonuna çarptıktan sonra geri kaymaya başlayan otomobil, çevredekiler tarafından durduruldu. Halde yaşanan o anlar, iş yerine ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.
`BİR BAKTIK ARABA GELDİ´
Otomobili durdurmaya çalışanlardan Arif Milletli "Araç sahibi arabanın el frenini çekmeyi unutmuş. O sırada yolda eğimli olduğu için araba kaymaya başladı. Biz sonradan arabanın şoförsüz ilerlediği gördük. Bir baktık araba geldi, bizde elimizle müdahale etmeye çalıştık ama edemedik. Araç geldi dükkanın kolonuna vurdu. Tekrar eğimden dolayı geri kaymaya başladı. O sırada çevredeki arkadaşlarda yardıma koşup müdahale ettiler. Daha sonra araç durdu bizde el frenini çektik aracı durdurduk" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2022-03-28 12:51:37

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