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Amasya Müftülüğü'nden görme engellilere özel Ramazan imsakiyesi

İHA

Amasya Müftülüğü, görme engelliler için Braille alfabesiyle yazılan Ramazan imsakiyesi hazırladı.

Amasya Müftülüğü'nden görme engellilere özel Ramazan imsakiyesi

Amasya Müftülüğü, görme engelliler için Braille alfabesiyle yazılan Ramazan imsakiyesi hazırladı.
Braille alfabesi eğitimi alan Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu imsakiyeler 11 ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kalan engellilere dağıtıldı. Engelli bireylerin de Ramazan coşkusunu gönülden yaşamaları için böyle bir çalışmaya imza attıklarını belirten Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, “İmsakiye bizim kültürümüzün bir parçası. İnsan bir şeyi duyabilir. Ama duymak, hissetmek gibi değildir. Hissetmek kalpleri daha huzurlu yapar” dedi.
Amasya Müftülüğü olarak kentteki görme engellilerin sosyal faaliyetlere katılımına büyük önem verdiklerine değinen Ayvaz, “Bu imsakiyeyi hazırlarken aslında bir mesaj vermek istedik. ‘Yalnız değilsiniz. Yanınızdayız” diye konuştu.
Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Musa Demiryarar da anlamlı hediyeleri dolayısıyla Müftü Ayvaz’a, Gençlik Koordinatörü Ömer Çaycı’ya ve üniversite öğrencilerine teşekkür etti.
Kur’anı Kerim okunan programın sonunda ilahiler seslendirildi.

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