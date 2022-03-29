Taşova’da Orman Haftası’nda fidan diktiler

Amasya’nın Taşova ilçesinde 2126 Mart Orman Haftası nedeniyle ağaçlandırma sahasında fidan dikildi.
2126 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Taşova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dikme töreni gerçekleştirildi. Fidan dikimi öncesi orman işletme şefliği personeli fidan dikimiyle ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Daha sonra katılımcılar, önceden hazırlanan fidanları toprakla buluşturdu.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “2126 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası nedeniyle düzenlenen fidan dikme törenine katıldık. Fidanların toprakla buluşturulduğu bu güzel etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.
Törene, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, AK Parti Taşova İlçe Başkanı Tekin Sobacı, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.