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Amasya’da otomobil evin çatısına düştü, vatandaş ev çöktü sandı

İHA

Amasya’da otomobil evin çatısına düştü, vatandaş ev çöktü sandı

Amasya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bir evin çatısına düşerek bahçeye devrildi. Sesleri duyan vatandaşlar ev çöktü sandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Yasin Değirmenci’nin kullandığı 05 AAR 819 plakalı otomobil, İhsaniye Mahallesi'nde kontrolden çıkarak önce bir evin çatısına uçtu. Sonra da bahçeye devrildi. Kazayı yaralanmadan atlatan sürücü olay yerini terk etti. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç incelemenin ardından vinç yardımıyla çıkartıldı.
Kaza anındaki yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Ferhat Tutak, “3 defa patlama sesi gibi bir ses geldi. Biz ev çöktü sandık. Aracın yoldan uçarak evin çatısına çarptığı daha sonra da bahçeye düştüğünü gördük” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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