Amasya’da doktor doktoru darp etti

Amasya’da tıp fakültesi dekanlık binasında bölüm başkanı doktor, tartıştığı meslektaşını darp ederek ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Amasya’da tıp fakültesi dekanlık binasında iki doktor arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Başbuğ, aynı bölümde görevli Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman’ı darp etti.

Aldığı darbeler sonucu burnu kırılan Dr. Ercan Kahraman, sağlık çalışanları tarafından sedyeyle binanın karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Başbuğ’un geçen 18 Mart’ta şiddet olaylarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var” yazılı paylaşım yaptığı görüldü.

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