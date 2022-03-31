Doktorun burnunu kıran profesör elinden yaralandığı gerekçesiyle rapor almış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktorun burnunu kıran profesör elinden yaralandığı gerekçesiyle rapor almış

DHA

Doktorun burnunu kıran profesör elinden yaralandığı gerekçesiyle rapor almış


Serap Serife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ´un yüksek maliyetli tıbbi sarf malzemesi alımı nedeniyle çıkan tartışmada darbedip burnunu kırdığı Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı öğretim üyesi Dr. Ercan Kahraman'ın hastanede tedavisi sürüyor. Kavga sırasında elinden yaralanan ve 10 gün rapor aldığı öğrenilen Prof. Dr. Başbuğ da evine kapandı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı yaşanan olayla ilgili, "Konuyu araştırıp bütün ayrıntıları ile beraber ortaya koyup eğer ortada bir suç, bir kusur varsa da bunun gereğini tabii ki yapacağız" dedi.
Olay, dün öğle saatlerinde Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda meydana geldi. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı öğretim üyesi Dr. Ercan Kahraman arasında yüksek maliyetli tıbbi sarf malzemesi alımı nedeniyle tartışma çıktı. Kahraman'ın yüksek maliyetleri gerekçe göstererek malzeme alımı evrakını imzalamak istememesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Prof. Dr. Başbuğ, darbettiği meslektaşı Dr. Kahraman'ın burnunu kırdı. Fakülte görevlilerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Burnu kırılan Kahraman sedyeyle dekanlık binası karşısındaki Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga sırasında elinden yaralanan Prof. Dr. Başbuğ ise 10 günlük rapor aldığı ve evine kapandığı öğrendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
'HEKİMLERE SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLSİN' PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Prof. Dr. Başbuğ'un 18 Mart'ta sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına tepki amacıyla sosyal medya hesabından "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.
VALİ MASATLI: TASVİP ETMEDİĞİMİZ BİR KONU
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Olaya el koyup soruşturma başlattıklarını belirten Vali Masatlı, "İlimizde hastanemizin yanında nahoş bir olay meydana geldi. İki doktorumuz birbirleriyle daha önce bir tartışma sonrasında kavga meydana gelmiş. Tabii bu hiçbir zaman bizim tasvip ettiğimiz bir konu değil. Bununla ilgili de olaya hemen el koyup bir soruşturma başlattık. Soruşturma sonucu bu kavganın neden olduğu, ayrıntıları nedir onunla ilgili bütün ayrıntıları ortaya çıkacak. Ona göre de kamuoyunu bilgilendireceğiz. Hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir konudur. Doktorlar bizlere şifa vermek için buradalar, bizlerin psikolojisini düzeltmek, sağlımızı düzeltmek için buradalar. Konuyu araştırıp bütün ayrıntıları ile beraber ortaya koyup eğer ortada bir suç, bir kusur varsa da bunun gereğini tabii ki yapacağız" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2022-03-31 13:09:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya Valisi Masatlı’dan iki doktor arasındaki kavgayla ilgili açıklama: “Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı” “Tasvip etmediğimiz bir konu”
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı’dan iki doktor arasındaki ...
Amasya’da doktor doktoru darp etti
YEREL HABERLER Amasya’da doktor doktoru darp etti
Amasya'da meslektaşını darp ettiği iddia edilen profesör konuştu: “Birbirimize fiziki olarak temas ettik. Tek taraflı bir darp olmadı. Benim de dirseğimde ve parmağımda kırık var”
YEREL HABERLER Amasya'da meslektaşını darp ettiği iddia edilen ...
Profesör tartıştığı doktorun burnunu kırdı
YEREL HABERLER Profesör tartıştığı doktorun burnunu kırdı
Amasya’da doktor doktoru darbetti Meslektaşını darp eden doktor sosyal medya hesabından böyle yazmış: “Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter”
YEREL HABERLER Amasya’da doktor doktoru darbetti Meslektaşını darp ...
'Sahne Sırası Sende' yarışması: Şarkılarını unutanlar ayakta alkışlandı
YEREL HABERLER 'Sahne Sırası Sende' yarışması: Şarkılarını unutanlar ...
Amasya’da otomobil evin çatısına düştü, vatandaş ev çöktü sandı
YEREL HABERLER Amasya’da otomobil evin çatısına düştü, vatandaş ev ...
Taşova’da Orman Haftası’nda fidan diktiler
YEREL HABERLER Taşova’da Orman Haftası’nda fidan diktiler
Balıkçının ağına, 40 kiloluk yayın balığı takıldı
YEREL HABERLER Balıkçının ağına, 40 kiloluk yayın balığı takıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğurdunu tavsiye etmişti, Amasya Valiliği 35 manda dağıttı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğurdunu tavsiye etmişti, ...
Amasya Müftülüğü'nden görme engellilere özel Ramazan imsakiyesi
YEREL HABERLER Amasya Müftülüğü'nden görme engellilere özel Ramazan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.