Ramazan ayı Amasya’da fener alayıyla karşılandı

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi Şehzadeler Şehri Amasya’da fener alayı etkinliğiyle kutlandı.

Yöneticiler ve vatandaşlar Amasya Belediyesi bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde İstasyon Köprüsü'nden Yavuz Selim Meydanı'na kadar coşkulu şekilde yürüyüş yaptı. Yapılan duanın ardından "Hoşgeldin ya Şehri Ramazan" yazılı ateş, protokol üyeleri tarafından yakıldı.



"Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir"

Ramazan ayında paylaşma ve bölüşmenin önemine değinip vatandaşların tutacakları oruçların kabul olmasını dileyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" Hadisi Şerifi'ni hatırlattı.



“Maskelerimizi çok şükür attık. Artık Ramazan’ı da Ramazan gibi kutlayacağız”

Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise “Bu Ramazan'ın, geçen iki Ramazan’dan bir farkı var. Maskelerimizi çok şükür attık. Yani artık Ramazan’ı da Ramazan gibi kutlayacağız” diye konuştu.

Etkinliğe çok sayıda vatandaşın yanı sıra AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve MHP İl Başkanı Şuayip Ak da katıldı.

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