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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendi yazdıkları tiyatro oyunuyla “birinci” oldular

İHA

Kendi yazdıkları tiyatro oyunuyla “birinci” oldular

Amasya’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışmaları çerçevesinde düzenlenen “Gençler Arası Tiyatro Yarışması” Samsun bölge temsilcisi belli oldu. Taşova Gençlik Merkezi’nin aracılığıyla kurulan grup Samsun’da Amasya’yı temsil edecek.
4 grubun yarıştığı, Amasya Üniversitesi Konferans Salonunda yapılan tiyatro gösterisine Amasya Gençlik Hizmetleri Müdürü Şahin Gümüş, öğrenci grupları, öğretmenler katıldı. Sahnede hünerlerini sergileyen gençler, yarışmacı arkadaşlarından büyük beğeni topladı.
Amasya’da düzenlenen yarışmada Taşova Gençlik Merkezi aracılığıyla katılan 16 kişilik “Cambaz” isimli grup kendi yazdıkları “Sokağın Nabzı” isimli oyunla birinci olarak Samsun’da Amasya’yı temsil etmeye hak kazandı.
Sahne öncesi ve provalarında sürekli tiyatro ekibini ziyaret eden Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, “Tiyatro ekibimiz güzel mesaj veriyor. Provalarında harika bir farkındalık çalışmasına imza attılar. Ekibimizle gurur duyuyorum” dedi.
Amasya Gençlik Hizmetleri Müdürü Şahin Gümüş, “Başta yarışmada birinci olarak bölge finallerinde ilimizi temsil edecek olan gençlerimiz olmak üzere katılım sağlayan tüm yarışmacılarımıza, jürilerimize, gönüllü gençlerimize çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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