Vali Masatlı ve eşi, Adife ninenin iftar sofrasına konuk oldu

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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ile Ramazan ayının 2. iftarında, 76 yaşındaki Adife Gülüç’ün evine misafir oldu.

Yalnız yaşayan Gülüç ile sohbet eden Vali Masatlı ve eşi hayır dualarını eksik etmemesini istediler.

Gülüç, Masatlı’ya sürpriz ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

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