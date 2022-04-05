Amasya'da içme suyu Ramazan ve bayramda yine ücretsiz Başkan Sarı: “45 bin 584 hanede akan sudan hiçbir ücret almıyoruz”

Türkiye’de içme suyunun en ucuz olduğu kent olan Amasya'da Ramazan ayı boyunca ve bayram günlerinde şebeke suyunun ücretsiz olacağı açıklandı.

Son 3 yıldır Ramazan ayı boyunca ve bayram günlerinde şebeke suyunu ücretsiz yapan Amasya Belediye Başkan Mehmet Sarı, vatandaşların ekonomisine bir nebze katkı sağlamak için bu yıl da Ramazan Bayramı sonuna kadar şebeke suyundan ücret almayacaklarını belirtti. Başkan Sarı, “45 bin 584 hanede akan sudan hiçbir ücret almıyoruz” dedi.



“Bir ton su 1 lira”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şubat ayındaki 'su indirimi' çağrıları üzerine suyun sudan ucuz olduğu kentte 1,20 lira olan içme suyu ücretini 1 liraya indiren MHP’li Mehmet Sarı, “Türkiye’de en ucuz suyu veren biziz. Bir ton su 1 lira” diye konuştu.

Ramazan ayının paylaşma anlamı taşıdığını anlatan Sarı, toplam 45 bin civarında pideyi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacaklarını söyledi.



“Diğer belediyelere örnek olsun”

Gümüşlü Mahallesi Muhtarı Asuman Topuz, ücretsiz su uygulamasından memnun kalırken, aynı mahalleden Gülten Kılınç da “Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Suya para ödemiyormuşuz. Çok sevindim” şeklinde konuştu. Hatuniye Mahallesi’nden Hatice Lap uygulamanın diğer belediyelere örnek olduğunu vurgularken, Hacılar Meydanı Mahallesi esnaflarından Adem Çetin ise güzel bulduğu bu uygulama sayesinde vatandaşların ekonomisine katkı sağlandığını ifade etti.

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