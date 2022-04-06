Vali Masatlı, küçük Ayberk’i sevindirdi

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova’da ziyaret ettiği 8 yaşındaki bedensel engelli Ayberk Öztürk’ü sevindirdi.

Serebral palsi hastası Öztürk’e hediyeler veren Vali Masatlı, yakınlarından eğitimi ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Öztürk’ün ailesi ziyareti dolayısıyla Masatlı’ya teşekkür etti.

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