Halka simit dağıtan Vali Masatlı, simitlerini satamayan genci sevindirdi

Amasya’da halka ücretsiz simit dağıtan Vali Mustafa Masatlı, yağış nedeniyle sokakta simit satamayan simitçi gencin simitlerini satın alarak yüzünü güldürdü.

Sultan II. Bayezid Camii’nde kılınan teravih namazı sonrası halka 800 adet simit dağıtan Vali Masatlı, bu sırada yağan yağmur nedeniyle sokakta satış yapamayan 16 yaşındaki Resul Çelebi’yi fark etti. Gencin yanına gidip sohbet ettikten sonra kalan simitlerini cebinden para ödeyip aldı. Ardından simitleri programı takip eden gazetecilere ikram etti.

Simitlerini satamadığı anda imdadına yetişen Masatlı’ya teşekkür edip mutlu bir şekilde evinin yolunu tutan lise öğrencisi Çelebi, “Valimiz sağ olsun simitlerimi satın aldı. Allah razı olsun” dedi.



“Bizim kültürümüzde simit dayanışmayı ve paylaşmayı simgeler.”

Şehzadeler Şehri Amasya’da Ramazan ayında sahur vaktine doğru olan saatlerde simit tüketiminin bir gelenek olduğunu hatırlatan Vali Masatlı, “Bizim kültürümüzde simit dayanışmayı ve paylaşmayı simgeler. Vatandaşlarımıza simit dağıtırken arkadaşlarımız köşede bir delikanlının simit sattığını ama söylediler. Biz de sürpriz yapıp tezgahında olan bütün simitleri satın aldık. Böylelikle onu da mutlu etmiş olduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.